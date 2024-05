Tajani, la trattativa non può essere la fine dell'Ucraina

Dalle parole di Putin "mi pare il solito ma vediamo, se c'è disponibilità alla trattativa ben venga ma non può essere la fine dell'Ucraina, deve esserci una possibilità per l'Ucraina di essere libera e indipendente. Noi siamo per perseguire la pace ma una pace giusta" ma "se ci sono disponibilità da parte della Russia mai dire mai". Lo ha detto Antonio Tajani a Radio 24, commentando le dichiarazioni di Vladimir Putin in vista della sua visita in Cina.

"La battaglia dell'Ucraina non è persa, l'Occidente continua a sostenere l'Ucraina, ieri c'è stata la visita di Blinken che ha dato un messaggio chiaro di sostegno", ha aggiunto.



