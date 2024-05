Kiev, 'in regione Kharkiv fino a 30.000 soldati russi'

Fino a 30.000 soldati sono impegnati negli attacchi dell'esercito russo nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale: lo ha reso noto il Consiglio di sicurezza di Kiev, come riporta l'Independent.

L'esercito ucraino ha annunciato di essere stato costretto a ritirarsi in alcune zone del fronte settentrionale, nella regione di Kharkiv, dove la Russia ha lanciato una nuova offensiva venerdì scorso.

"In alcune zone, vicino a Lukiantsi e Vovchansk, in risposta al fuoco nemico e all'assalto della fanteria, le nostre unità hanno manovrato verso posizioni più favorevoli per salvare la vita dei nostri soldati ed evitare vittime", ha reso noto lo stato maggiore ucraino sui social network.



