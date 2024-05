Russia, 'persone non autorizzare' fanno deragliare treno merci

I vagoni di un treno merci sono deragliati oggi nella regione russa di Volgograd "a causa dell'intervento di persone non autorizzate", rendono noto le Ferrovie del Volga citate dall'agenzia di stampa Tass.

"A seguito dell'intervento di persone non autorizzate nell'esercizio del trasporto ferroviario presso la stazione Kotluban, i vagoni di un treno merci sono deragliati. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono feriti. Attualmente, il traffico ferroviario nella area è sospeso e si prevede un ritardo nei treni passeggeri", si legge in un comunicato. Si indaga sulla natura dell'incidente, aggiungono le autorità locali.



