A Istanbul la chiesa ortodossa San Salvatore in Chora ora è una moschea

La Chiesa di San Salvatore in Chora (Kariye Müzesi) è uno dei migliori esempi dell'arte bizantina del mondo. Costruita tra il 1316 e il 1321 sotto la direzione di Teodoro Metochite, vanta affreschi e mosaici bizantini, conservati in ottime condizioni. Questo monumento, luogo di culto della cristianità, ora è una moschea.





Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha confermato la conversione in moschea della chiesa ortodossa di San Salvatore in Chora a Istanbul, tesoro dell'eredità bizantina, nonostante le richieste di Atene.

"La moschea Kariye (il suo nome turco) nella sua nuova identità resta aperta a tutti", ha dichiarato Erdogan in conferenza stampa con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, che lo aveva invitato a rivedere la decisione decretata nel 2020.

In risposta, il leader greco ha espresso a Erdogan la sua "insoddisfazione" per la conferma della conversione della chiesa in moschea.



