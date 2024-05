'Almeno quattro morti nel crollo di un palazzo a Belgorod'

Secondo il canale Telegram russo Baza, vicino ai servizi, nel crollo seguito a una esplosione di una parte di un palazzo nella città di Belgorod il bilancio provvisorio è di almeno quattro morti e 35 feriti, tra cui due bambini di cui uno in gravi condizioni. Secondo i soccorsi non è ancora noto il numero di persone sotto le macerie.

"Secondo le prime informazioni, ci sono più di dieci persone sotto le macerie". Lo riferiscono a Interfax i servizi di emergenza russi sul luogo del crollo dell'edificio di 10 piani a Belgorod. Altre sezioni dell'edificio potrebbero crollare, sono in corso le evacuazioni. Stamattina sulla città e nella regione era stato dichiarato un allarme anti missile, con la raccomandazione ai residenti di scendere nei rifugi. Secondo le autorità locali, il crollo è dovuto a un attacco ucraino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA