Zelensky, non tutti i partner adempiono accordi nei tempi

"Attualmente non tutti i nostri partner adempiono prontamente agli accordi. Abbiamo bisogno della massima concentrazione dei nostri amici, amici dell'Ucraina, per accelerare la fornitura" delle armi. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa con la presidente della Slovacchia Zuzana Chaputova, secondo quanto riportato da Rbc Ucraina. Le parole del leader ucraino giungono mentre la Russia ha lanciato una nuova offensiva nel nord per sfondare le linee di difesa a Kharkiv. Il presidente ha aggiunto in ogni caso che Kiev è grata ad ogni leader che aiuta ad accelerare il trasferimento delle armi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA