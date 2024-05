Tajani, 'non siamo sull'orlo di una guerra'

"Ci sono situazioni preoccupanti ma non siamo sull'orlo di una guerra. Capisco che le immagini dei bombardamenti sulla Palestina e quelle del fronte ucraino-russo spaventino la gente, ma non ci sono pericoli di questo tipo. Non ci sarà un solo soldato italiano che andrà a combattere in Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla cerimonia per l'annullo filatelico per la caduta del muro di Gorizia.

"Voglio rassicurare tutti che la situazione non è drammatica - ha insistito il ministro -. L'unico attacco vero che abbiamo subito è di natura cibernetica e abbiamo cercato sempre di respingerlo con perdite".



