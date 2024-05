Media, capo Shin Bet a Malmo per sicurezza a Eurovision

Il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, ha guidato la scorsa settimana una visita di sicurezza a Malmo in Svezia per controllare la situazione della delegazione israeliana impegnata nell'Eurovision. Lo Shin Bet - ha riferito Ynet - ritiene che gli israeliani possa essere l'obiettivo di "azioni provocatorie". La settimana scorsa Israele ha innalzato il livello di allarme per i suoi cittadini che intendano andare a Malmo per l'Eurovision, visto che in città ci sono state numerose azioni pro palestinesi ed è folta la presenza araba.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA