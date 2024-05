Il ministero dell'Interno russo ha emesso un ordine di arresto per l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko, oltre che per quello attuale Volodymyr Zelensky.

Entrambi sono stati inseriti nella lista dei ricercati di Mosca, ma per nessuno dei due è stata resa nota l'accusa. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA