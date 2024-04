Borrell, l'Ue sosterrà l'Ucraina fino alla fine della guerra

L'Unione Europea ha promesso all'Ucraina il suo sostegno fin dall'inizio della guerra e intende mantenerlo fino alla fine delle ostilità: lo ha affermato l'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, intervenendo ieri al World Economic Forum a Riad. Lo riportano i media internazionali.

"Dobbiamo continuare a sostenere il popolo ucraino. Gli europei non moriranno per il Donbass, ma aiuteremo gli ucraini a smettere di morire per il Donbass", ha detto Borrell.

Il diplomatico ha sottolineato che l'Ue si è impegnata a fornire assistenza all'Ucraina fin dall'inizio della guerra, e lo farà fino alla sua fine, anche se "questo, sfortunatamente, non accadrà presto".



