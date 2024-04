Germania, arrestati 3 tedeschi per spionaggio per la Cina

In Germania sono stati arrestati tre cittadini tedeschi sospettati di attività di spionaggio per la Cina. Lo scrivono Bild e NTV, citando la procura generale. I tre, i due coniugi Herwig ed Ina F., e Thomas R. sono sospettati di essere stati attivi per i servizi segreti cinesi, secondo quanto rende noto la stessa Procura federale di Karlsrube in un comunicato stampa. In particolare, Thomas R avrebbe fornito informazioni su alcune innovazioni tecnologiche militari. Gli accusati, arrestati a Bad Homburg e a Duesseldorf erano inoltre in trattative per ottenere progetti di ricerca che potrebbero essere utili alla marina militare della Cina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA