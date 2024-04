Aumento record della spesa militare globale nel 2023, report

La spesa militare globale ha visto il suo aumento più forte in oltre un decennio nel 2023, raggiungendo il massimo storico di 2,4 trilioni di dollari. Lo rende noto un nuovo rapporto dello Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri).

Secondo il Sipri la spesa militare è aumentata in tutto il mondo con incrementi particolarmente consistenti in Europa, Medio Oriente e Asia. "E' ai massimi storici e per la prima volta dal 2009 abbiamo visto un aumento della spesa in tutte e cinque le regioni geografiche", ha detto il ricercatore Nan Tian del Sipri. Secondo il rapporto, la spesa militare è aumentata del 6,8% nel 2023: "l'aumento anno su anno più forte dal 2009. È un riflesso del deterioramento della pace e della sicurezza in tutto il mondo. Non c'è davvero una regione in cui le cose siano migliorate", ha commentato Tian.

Stati Uniti, Cina, Russia, India e Arabia Saudita sono stati rispettivamente i primi cinque paesi come investimenti. Il proseguimento della guerra in Ucraina ha portato a un aumento della spesa da parte di Kiev, della Russia e di "tutta una serie" di paesi europei, ha specificano Tian. Secondo le stime del Sipri, Mosca ha aumentato la spesa del 24% raggiungendo i 109 miliardi di dollari nel 2023.



