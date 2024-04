Kiev, 'bombardamenti russi in Donetsk, uccisi 4 civili'

Nella tarda serata di ieri le truppe russe hanno attaccato con l'artiglieria missilistica la città di Seversk, nella regione di Donetsk, uccidendo quattro civili: lo rende noto il governatore Vadim Filashkin citato da Ukrainska Pravda.

"I russi stanno cercando di uccidere quanti più nostri cittadini possibile, e l'unico modo per proteggersi è evacuare in regioni più sicure dell'Ucraina", ha commentato Filashkin. In mattinata è stato bombardato il centro di Sloviansk, due condomini sono stati danneggiati, ma non ci sono state vittime.





