"In seguito agli attacchi iraniani contro Israele, martedì ho convocato una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri degli Affari esteri dell'Ue in videoconferenza. Il nostro obiettivo è contribuire alla riduzione della tensione e alla sicurezza della regione". Lo annuncia su X l'alto Rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA