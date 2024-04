Ambasciata Usa, Blinken a Capri dal 16 al 19 aprile per il G7

Il segretario di Stato Antony J.

Blinken parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri del G7 che si terrà a Capri, dal 16 al 19 aprile. Questo incontro riunirà i Ministri degli Esteri di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea per discutere sugli sforzi comuni per dare forma a un mondo libero, sicuro e prospero". Lo scrive su X l'ambasciata americana a Roma.

Il segretario non vede l'ora di discutere del sostegno all'Ucraina contro la guerra di aggressione della Russia, di come affrontare la crisi in Medio Oriente e la stabilizzazione di Haiti e di approfondire i partenariati in tutto il mondo su questioni di reciproco interesse, tra cui il finanziamento dello sviluppo, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale, la salute pubblica, la pace e la sicurezza.



