Kiev, '6 i morti degli attacchi russi sulla regione di Odessa' 

Il bilancio delle vittime di un attacco missilistico russo contro Odessa è salito a 6 dopo che un uomo di 56 anni è morto in ospedale in seguito alle ferite riportate. Lo afferma l'ufficio del procuratore generale, scrive il Kyiv Independent. Negli attacchi è morta anche una bambina di 10 anni mentre i feriti sono 14. La Russia ha sferrato un vasto e ripetuto attacco contro la regione di Odessa con missili balistici Iskander-M, ha detto il governatore Oleh Kiper senza specificare quanti missili abbiano colpito l'oblast: nei raid sono state danneggiate le infrastrutture di trasporto e i camion, ha aggiunto Kiper. Ieri, la Russia ha lanciato un attacco su larga scala contro l'Ucraina, colpendo impianti energetici in cinque regioni, inclusa quella di Odessa.

"Continueremo a sostenere l'Ucraina in una prospettiva di pace". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Verona che sottolinea di sostenere questa linea "perché l'unico modo per far sedere Putin al tavolo è quello di un'Ucraina in grado di resistere all'offensiva e all'attacco, perché altrimenti sarebbe una sconfitta dell'Ucraina, una cosa che va assolutamente scongiurata". "Questo - ha spiegato - non significa che gli aiuti che vengono dati a quel Paese non siano finalizzati alla pace; noi stiamo aiutando da tutti i punti di vista. L'altro giorno per esempio è stato sottoscritto un accordo tra gli ospedali della Regione Basilicata e l'Ucraina per curare e riabilitare soldati e cittadini ucraini feriti durante la guerra; stiamo lavorando per la ricostruzione della cattedrale di Odessa che è patrimonio dell'Unesco". Tajani ha poi ribadito che si continuerà "a dare tutti gli aiuti necessari, l'Europa è fortemente impegnata e naturalmente anche gli Stati Uniti che sono parte determinante per quanto riguarda gli aiuti di tipo militare. Credo - ha confermato - che sia giusto sostenere l'Ucraina in questa fase. C'è stata una richiesta per quanto riguarda soprattutto la difesa aerea e presto parlerò con il ministro degli Esteri di Kuleba con il quale ho un appuntamento telefonico in giornata. Ascolterò le sue richieste e vedremo cosa si potrà fare. Lo stesso poi parlerò con il ministro degli Esteri dell'Iran per lanciare un messaggio a favore della de-escalation dell'area".

"Il nostro procuratore federale ha avviato un'indagine" sulle reti di propaganda russa stroncate dai servizi di intelligence belgi e cechi "che si basa su un rapporto declassificato che i nostri servizi hanno reso noto l'altro ieri". Lo ha annunciato il primo ministro belga Alexander De Croo in conferenza stampa. Lo stesso premier nei giorni scorsi aveva denunciato le interferenze russe che avrebbero coinvolto alcuni europarlamentari.

Kiev, 'frammenti drone russo colpiscono infrastrutture critiche'

I frammenti di un drone russo di tipo Shahed abbattuto dalle forze ucraine hanno colpito infrastrutture critiche nel distretto di Kryvyi Rih, a sud. Lo scrive Serhiy Lysak, capo dell'Amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, in un post su Telegram, riferisce Ukrinform. "Nella notte, le unità del comando aereo orientale hanno distrutto quattro Shahed nel distretto di Kryvyi Rih. I rottami sono caduti sul territorio di una struttura infrastrutturale critica. Lì è scoppiato un incendio che i soccorritori hanno spento", ha scritto. L'esercito russo, scrive il Kyiv Independent, ha attaccato il distretto di Nikopol con droni Fpv. Due Uav hanno colpito la comunità di Myrove danneggiando due case.

Kiev, 'abbattuti nella notte 16 droni russi su 17'

Le unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto 16 dei 17 droni di tipo Shahed lanciati dalla Russia nella notte. Lo riferisce l'Aeronautica militare, scrive il Kyiv Independent.Tutti i droni provenivano da Capo Chauda, nella Crimea annessa. Mosca ha anche lanciato un singolo missile guidato Kh-59 dalla regione di Donetsk, tuttavia l'Aeronautica non ha fornito informazioni sull'esito del lancio. I droni sono stati intercettati sopra gli oblast di Mykolaiv, Odessa, Kherson, Dnipropetrovsk, Vinnytsia e Khmelnytskyi. Secondo l'emittente Suspilne, i frammenti di un drone sarebbero caduti nell'Oblast di Dnipropetrovsk, causando un incendio in un impianto energetico. Non sono state segnalate vittime o feriti a seguito degli attacchi dei droni.

