Alcuni migranti entrano a Ceuta superando la barriera al confine

Almeno sei migranti sono riusciti a entrare a Ceuta, enclave spagnola in Nordafrica, superando la doppia barriera collocata sul confine con il Marocco e sfuggendo a un ampio dispositivo di polizia: lo riporta l'agenzia di stampa Efe.

Ieri un centinaio di persone aveva tentato l'entrata in gruppo nell'enclave, venendo tuttavia respinto dalle forze di sicurezza marocchine prima di riuscire a metter piede in territorio spagnolo. Dall'altro lato del confine, intanto, si erano schierati agenti della Guardia Civil.



