Via libera dal Pe al regolamento sullo screening dei migranti

Via libera dall'Eurocamera con 366 voti a favore, 229 contrari e 26 astenuti al Sistema europeo di screening dei casellari giudiziari dei cittadini di Paesi terzi, uno dei testi che compongono il Patto di Migrazione e Asilo al voto oggi all'Eurocamera. Approvato anche il regolamento Eurodac, il regolamento per il confronto delle impronte digitali per l'identificazione di cittadini di Paesi terzi o apolidi. Il testo è stato approvato con 404 voti a favore 202 contrari e 16 astenuti.



