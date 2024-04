Zelensky, 'Kharkiv ha bisogno di una difesa solida'

"Kharkiv ha bisogno di una difesa solida. Esiste una soluzione al costante terrore della Russia: abbiamo bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea e missilistici": lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Il mondo non ha il diritto di rimanere indifferente mentre la Russia distrugge deliberatamente le città ogni giorno e uccide le persone nelle loro case. L'Ucraina ha bisogno di una maggiore difesa aerea", prosegue Zelensky.

"Sono grato a tutti coloro che sono lì per il nostro popolo, eliminando le conseguenze dei bombardamenti, assistendo, sostenendo e lavorando duramente per mantenere una vita normale nelle città ucraine", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA