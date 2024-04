Media, re Carlo parteciperà a impegni ufficiali con più persone

Re Carlo potrà partecipare a impegni ufficiali con più persone a partire dalla fine di questo mese all'interno di una sua attività destinata a intensificarsi.

Lo rivela Sky News, secondo cui Buckingham Palace, dopo aver ridotto l'agenda del sovrano ai soli incontri istituzionali con poche persone all'interno del Palazzo, in seguito alla diagnosi di cancro e all'inizio di una terapia ambulatoriale con sedute settimanali, adesso intende ampliarla. Si tratta di un nuovo segnale apparentemente rassicurante sulla salute di Carlo III, dopo la partecipazione pubblica alla messa di Pasqua - a differenza della principessa Kate che sta continuando le sue cure per un tumore - e le anticipazioni su un via libera a una visita ufficiale di due settimane in Australia a ottobre con la regina Camilla.

Mentre oggi il sovrano ha ricevuto a palazzo il governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey, per vedere le prime banconote con il suo ritratto, nei diversi tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline. È tradizione infatti che il monarca riceva le prime emissioni con la sua effige nella serie col numero 01: nel caso di Carlo III entreranno in circolazione il 5 giugno, ma in modo graduale, come ha sottolineato la casa reale, senza quindi sostituire quelle raffiguranti la regina Elisabetta, se non per le banconote usurate e danneggiate, al fine di ridurre al minimo l'impatto economico e ambientale.



