Ucraina: Cirielli, con altra politica avremmo evitato guerra

"Se tu fai una politica imperialista gli altri si irrigidiscono. E per altri parlo della Cina, parlo della Russia. Probabilmente se avessimo fatto un'altra politica nei confronti della Russia, avremmo evitato la guerra in Ucraina". Lo ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli in occasione dell'incontro 'La Nato verso il 2030' organizzato da Fratelli d'Italia al complesso di palazzo Valdina. "Una politica più morbida - ha aggiunto -, più diplomatica, aiuta a trovare la pace. Le politiche rigide, aggressive e imperialiste sono sempre negative. Questo non giustifica la violazione del diritto internazionale".



