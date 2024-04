Francia e Gran Bretagna celebrano i 120 anni di Entente Cordiale

La Francia e la Gran Bretagna hanno celebrato oggi i 120 anni della loro "Entente cordiale", organizzando un cambio della guardia incrociato fra l'Eliseo e Buckingham Palace. "Mentre la Brexit è stata votata e poi applicata - ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in un video postato su X - mentre torna la guerra e le nostre sfide sono immense, questa entente cordiale è in qualche modo lo zoccolo duro così antico ma così opportuno nella nostra attualità, che ci consente di mantenere le relazioni bilaterali". Firmato nel 1904, l'accordo dell'Entente cordiale ha consentito di migliorare le relazioni tra la Francia e la Gran Bretagna dopo le guerre napoleoniche ed è considerato a tutt'oggi come la base dell'alleanza fra i due membri della Nato. Alcuni granatieri della casa reale britannica si sono uniti oggi alle 9.45 al cerimoniale del cambio della guardia nel cortile d'onore del Palazzo dell'Eliseo, alla presenza del capo dello stato e dell'ambasciatrice britannica in Francia, Menna Rowlings. Analoga cerimonia vede le guardie francesi impegnate a Londra davanti a Buckingham Palace, alla presenza del duca e della duchessa di Edimburgo, principe Edoardo e principessa Sofia. "La Francia e la Gran Bretagna - ha ricordato Macron - attraversando le due guerre mondiali e i rivolgimenti del XX secolo, hanno saputo costruire una relazione bilaterale forte, fondata su uno stesso ideale democratico, su un'adesione comune al multilateralismo e su una visione condivisa delle nostre responsabilità e dei nostri interessi strategici".

