Zelensky, 'terrore russo a Kharkiv, altro duro colpo per città'

(V. 'Attacco di droni russi...' delle 6:42) "Il terrore russo contro Kharkiv non si ferma. Un altro duro colpo per la città e la regione": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendosi all'attacco russo della notte scorsa contro la città dell'Ucraina nord-orientale costato la vita a sei persone.

"Danneggiati gli edifici residenziali e le infrastrutture civili. Purtroppo sono morte 6 persone. Sincere condoglianze alle famiglie e agli amici. Più di 10 persone sono rimaste ferite. Tutti i servizi sul posto funzionano, tutte le persone coinvolte vengono assistite - prosegue -. Dobbiamo rendere questo terrore impossibile. È imperativo rafforzare la difesa aerea per l'oblast di Kharkiv. E i partner possono aiutarci in questo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA