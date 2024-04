Yermak, 'l'Ucraina è arrivata a un momento critico'

"Il problema per noi è il tempo: vorrei sottolineare che adesso è un momento critico per l'Ucraina. È molto importante che il pacchetto di aiuti venga approvato questo mese (dal Congresso degli Stati Uniti) perchè nel frattempo ci sta costando vite", ha dichiarato in un'intervista a Politico il capo di gabinetto del presidente ucraino Andry Yermak.

"Il duro colpo che l'Ucraina ha subito nelle ultime tre settimane fa parte della campagna russa in vista di una grande offensiva... che potrebbe iniziare alla fine di maggio o all'inizio di giugno. Senza sistemi di difesa aerea è impossibile difendere le nostre città", ha aggiunto.



