Domenica ad Atene via alla campagna elettorale di von der Leyen

Ursula von der Leyen domenica 7 aprile parteciperà al congresso del partito greco di centrodestra Nea Demokratia ad Atene. E' quanto annuncia il Partito popolare europeo sottolineando che, in quell'occasione, la presidente della Commissione uscente darà il via alla sua campagna per le Europee come Spitzenkandidat del Ppe.

Von der Leyen interverrà al Congresso del partito del premier ellenico Kyriakos Mitsotakis. Ai delegati di Nea Democratia parlerà anche il presidente cipriota Nikos Christodoulides e, al Congresso ateniese sarà presente anche il segretario del Ppe Thanasis Bakolas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA