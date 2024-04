Uccisa la bambina scomparsa, lo annuncia il premier serbo Vucic

La polizia serba ha arrestato due persone sospettate dell'omicidio di Danka Ilic, la bambina di 2 anni scomparsa la settimana scorsa dalla zona di Bor, in Serbia.

Lo ha annunciato il presidente serbo Aleksandar Vucic durante una sessione straordinaria del governo, come riporta la Tv pubblica di Belgrado.

"Abbiamo brutte notizie per la bimba di Bor, Danka Ilic è stata uccisa", ha detto Vucic. "La polizia ha arrestato due persone che hanno ucciso Danka e, da quanto ho capito, entrambi hanno confessato il loro crimine", ha aggiunto. Il presidente serbo ha specificato che la polizia sta conducendo i due sul luogo dove si troverebbe il corpo della bambina.



