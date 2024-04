"In previsione del summit di Washington stiamo lavorando per cementare il percorso d'ingresso dell'Ucraina nella Nato": lo ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, aprendo il Consiglio Nato-Ucraina. "La situazione sul campo di battaglia in Ucraina è difficile e questa è una ragione per aumentare i nostri aiuti, non diminuirli", ha aggiunto.



