Danimarca chiude spazio aereo-marittimo per guasto missile

La Danimarca ha avvertito di un "guasto missilistico" a bordo di una nave della Marina causando la chiusura dello spazio aereo e delle rotte di navigazione vicino allo stretto del Grande Belt. Lo riferisce la Bbc.

L'Autorità marittima nazionale ha emesso un avviso alle navi a evitare lo stretto per il rischio di "caduta di frammenti di missili". In un comunicato l'esercito ha spiegato che il problema con il missile è avvenuto "durante un test obbligatorio nel quale il lanciamissili viene attivato e non può essere disattivato. Finché non sarà disattivato, c'è il rischio che il missile venga lanciato a pochi chilometri di distanza".



