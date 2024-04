Blinken, ora far sì che l'Ucraina superi i prossimi mesi

"Dobbiamo far sì che l'Ucraina resista i prossimi mesi, ecco perché l'approvazione del pacchetto da 60 miliardi da parte del Congresso è tanto importante". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken a Bruxelles. "Tutti gli alleati, inclusi gli Usa, raddoppieranno poi gli sforzi per trovare risorse per la difesa missilistica dell'Ucraina. Ma dopo le esigenze immediate c'è il medio periodo, e stiamo parliamo con gli alleati su quello che possiamo fare per dare a Kiev la forza per respingere la Russia: è una discussione che avremo nelle settimane future", ha aggiunto commentando la proposta del fondo Nato da 100 miliardi.





