Ucraina, Zelensky abbassa l'età per il reclutamento a 25 anni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la legge che abbassa l'età per il reclutamento nelle forze armate: d'ora in avanti potrà avvenire a partire dai 25 anni, non più da 27. Lo rendono noto i media di Kiev.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha proposto agli alleati di costruire un fondo per l'Ucraina da 100 miliardi nell'arco dei prossimi 5 anni. Lo fanno sapere fonti diplomatiche alleate. Il fondo, che deve essere approvato dai 32 alleati, sarebbe uno dei "segni tangibili" del supporto verso Kiev e potrebbe fare la parte del leone al prossimo summit di Washington. "C'è una ragione perché si parla di 100 miliardi, è una cifra che rispecchia le esigenze di Kiev", spiega un diplomatico occidentale. Il sostegno sarebbe principalmente militare.

Xi Jinping e Joe Biden hanno avuto una conversazione telefonica. La notizia, riportata dai media di Stato cinesi, è stata successivamente confermata dalla Casa Bianca. Si tratta della loro prima conversazione telefonica dal luglio del 2022. I due leader si sono incontrati di persona l'ultima volta nel novembre 2023 in California. Biden ha sollevato con l'omologo cinese le preoccupazioni americane sulla cooperazione di Pechino con la Russia per ricostruire l'industria militare di base di Mosca. Lo ha detto un funzionario dell'amministrazione Usa illustrando i contenuti della conversazione telefonica fra i due leader.

E' salito a 13, tutti studenti, il bilancio di un bombardamento con droni avvenuto nella repubblica russa del Tatarstan, oltre mille chilometri dal confine con l'Ucraina, dove è stato colpito il dormitorio del politecnico Alabuga nella città di Yelabuga. Lo rende noto il ministero della Salute della repubblica citato dall'agenzia Ria Novosti.

"Per una Nato forte dobbiamo essere chiari sulla Russia, aumentare la deterrenza e la spesa per la difesa, sostenere l'adesione dell'Ucraina e l'equilibrio geografico. Ne ho discusso approfonditamente con Mark Rutte e lui si è impegnato a rispettare queste priorità. L'Estonia può sostenerlo come Segretario Generale della Nato". Lo scrive su X la premier Kaja Kallas, data spesso come possibile candidato per l'area est.

