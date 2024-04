"Per una Nato forte dobbiamo essere chiari sulla Russia, aumentare la deterrenza e la spesa per la difesa, sostenere l'adesione dell'Ucraina e l'equilibrio geografico. Ne ho discusso approfonditamente con Mark Rutte e lui si è impegnato a rispettare queste priorità. L'Estonia può sostenerlo come Segretario Generale della Nato". Lo scrive su X la premier Kaja Kallas, data spesso come possibile candidato per l'area est.



