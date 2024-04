Incendio in un edificio a Istanbul, 15 morti e otto feriti

Il governatore di Istanbul ha riferito che quindici persone sono morte e otto sono rimaste ferite per un incendio scoppiato in un edificio della città turca. Secondo quanto riportato da Anadolu, le fiamme avrebbero interessato due piani interrati di un palazzo della città.

Secondo quanto riportato dalla tv di Stato Trt, l'incendio è scoppiato in un condominio a Gayrettepe, quartiere sulla sponda europea di Istanbul.

Il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, ha fatto sapere che è stata aperta un'inchiesta per determinare le cause dell'incendio.



