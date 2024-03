Settimana della moda a Copenaghen vieta piume e pelli esotiche

La settimana della moda di Copenaghen ha annunciato che bandirà le pelli e le piume esotiche dalle sue passerelle il prossimo anno.

Mentre il divieto segue iniziative simili da parte di settimane della moda più piccole, come Stoccolma e Melbourne, nonché di marchi come Burberry e Chanel, ci vorrà del tempo prima che le pelli esotiche, tra cui coccodrillo, serpente, alligatore e struzzo, nonché struzzo e piume di pavone - ricorda il Guardian - siano considerate crudeli allo stesso modo delle pellicce.

Soddisfazione degli ecologisti con Venetia La Manna, attivista di Fair Fashion che sottolinea come la decisione "dimostri davvero che queste organizzazioni - settimane della moda, potenziali marchi - possono fare questi grandi passi se spinte".

Anche le piume che le pelli esotiche implicano "un'abominevole crudeltà", sostengono gli attivisti ricordando che "i serpenti vengono gonfiati con aria o acqua mentre sono ancora vivi, le lucertole vengono brutalmente decapitate mentre barre di metallo vengono inserite nelle spine dorsali dei coccodrilli e nel cervello degli alligatori per ucciderli".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA