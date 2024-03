L'attore britannico Chance Perdomo è morto in un incidente in moto: aveva 27 anni. Noto soprattutto per il suo ruolo di Ambrose Spellman nella serie 'Le terrificanti avventure di Sabrina', aveva recitato anche nella saga dei film 'After, come Landon Gibson', e nella serie tv 'Gen V' (spin-off della serie The Boys).

Nessun altro è stato coinvolto nell'incidente, hanno detto i suoi rappresentanti a The Hollywood Reporter in una nota.





