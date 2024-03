Kiev, attacco notturno russo in regione Leopoli, un morto

Almeno un civile ha perso la vita la scorsa notte nella regione di Leopoli, nell'ovest dell'Ucraina non lontano dal confine polacco, in un bombardamento notturno da parte dei russi. Lo ha dichiarato il governatore dell'oblast, Maksym Kozytsky. "Questa notte il nemico ha attaccato con dei missili da crociera la stessa infrastruttura essenziale" che era "già stata presa di mira in precedenza il 24 e 29 marzo", ha scritto Kozytsky su Telegram, aggiungendo che "un uomo è rimasto ucciso" nel raid e che le forze di difesa hanno abbattuto 9 missili e 9 droni russi sulla regione di Leopoli.



