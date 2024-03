Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è registrata intorno alle 12.20 nella Serbia centrale, non lontano dalla città di Kragujevac. I media, nel darne notizia, non hanno riferito di eventuali conseguenze. Ieri in mattinata un sisma di magnitudo 3.4 era stato registrato in Croazia, poco a sud di Rijeka (Fiume), anche in quel caso senza conseguenze.



