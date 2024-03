Parigi 2024: Darmanin, 'polizia e gendarmi saranno pronti'

La polizia, la gendarmeria e i servizi di informazione francesi "saranno pronti" per garantire la sicurezza dei Giochi olimpici di Parigi 2024 quest'estate: lo ha detto il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, in visita a Roubaix, nel nord, dopo che ieri sera il piano Vigipirate di prevenzione del terrorismo è stato elevato al suo massimo livello, "allerta attentati".

"La Francia - ha detto Darmanin - dal momento che è portatrice di valori universali, che è per la laicità, è particolarmente minacciata, soprattutto durante questi eventi straordinari che saranno i Giochi Olimpici".

"La polizia francese, i gendarmi, i prefetti, i servizi di informazione, saranno pronti" per i Giochi, ha aggiunto Darmanin, sottolineando che tentativi di attentato vengono regolarmente sventati.



