Kiev, 'la Russia ha lanciato mille bombe in una settimana'

La Russia ha lanciato mille bombe tra missili, droni e ordigni aerei contro l'Ucraina la scorsa settimana: lo afferma il ministero degli Esteri ucraino. Kiev elenca 190 missili, 140 droni e 700 bombe aeree. "I nostri difensori del cielo abbattono praticamente tutti gli obiettivi, ma anche i più agili hanno bisogno di supporto per difendere il nostro popolo dal terrore russo", ha affermato il ministero in un post su X.

La Russia ha lanciato stamattina 2 missili ipersonici Zircon contro Kiev e sarebbe la seconda volta dopo un precedente episodio del 7 febbraio. Lo sostiene la rivista Defense Express, ripresa da Rbc Ukraina, che ha analizzato i detriti dei due missili abbattuti dalla difesa aerea ucraina. I missili sono stati lanciati dalla Crimea, aggiunge Defense Express, e sono caduti in diverse zone della capitale, in particolare, è stato danneggiato un edificio a più piani nel quartiere Pechersky.

'Legge per aiuti a Kiev al voto alla Camera Usa dopo Pasqua'

Lo speaker repubblicano della Camera Mike Johnson dovrebbe mettere ai voti una legge per i nuovi aiuti a Kiev dopo la pausa pasquale di due settimane, nonostante il rischio che questa mossa incrementi tra i suoi compagni di partito il sostegno per la sua destituzione, dopo la mozione di sfiducia presentata dalla trumpiana Marjorie Taylor Greene. E' la previsione del capo repubblicano della commissione affari esteri Michael McCaul. "Il suo impegno è di portarla in aula dopo Pasqua", ha detto McCaul in un'intervista a "Face the Nation" della Cbs.

