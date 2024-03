La Francia alza il livello di allerta attentati dopo Mosca

Il primo ministro francese Gabriel Attal ha annunciato in serata di "elevare" il piano Vigipirate al suo massimo livello: di "emergenza attentati", in seguito all'attacco a Mosca rivendicato dall'Isis. "Di fronte alla rivendicazione dell'attacco da parte dello Stato islamico e alle minacce che gravano sul nostro Paese, abbiamo deciso di portare Vigipirate al suo livello più alto: emergenza attentati", ha precisato Attal dopo il consiglio di difesa tenutosi all' Eliseo. A gennaio il piano Vigipirate era stato declassato al livello 2 ("sicurezza rafforzata - rischio di attentato").





Riproduzione riservata © Copyright ANSA