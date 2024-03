Strage a Mosca, fiori e orsacchiotti fuori dal Crocus City Hall

Da stamattina i moscoviti stanno lasciando fiori rossi, orsacchiotti di peluche e palloncini fuori dal Crocus City Hall, il teatro della strage di ieri sera a 17 chilometri dalla capitale russa. Le immagini mostrano lo choc e il dolore della gente comune per l'attentato che ieri sera ha ucciso più di 140 persone, compresi 3 bambini, e ha ferito 107 persone in un bilancio destinato a salire.

Quasi 500 persone stanno scavando tra le macerie, ha detto sabato il Ministero russo per le Emergenze. "In mattinata hanno iniziato lo smantellamento della parte più difficile: l'auditorium, dove il soffitto è parzialmente crollato", ha spiegato il ministero. "I lavori si svolgeranno durante tutta la giornata".



