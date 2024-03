Tajani, 'l'Italia si prepari a rafforzare la difesa Ue'

"Pensiamo a come organizzarci se ci sarà un commissario Ue per la Difesa. Se procediamo verso un sistema di difesa europeo, possiamo lavorare per un coordinamento. Io sono favorevole anche agli eurobond per finanziare la difesa europea". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo agli Stati generali dell'Italia a Bruxelles. "Dobbiamo cominciare a pensare a quali sono gli italiani che possono andare ad occupare questi settori", ha sottolineato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA