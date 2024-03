"Si conosce la posizione della Germania: non siamo dei fan di queste idee". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrando la stampa al termine del consiglio europeo, interpellato in particolare sulla proposta della premier estone Kaja Kallas di creare un debito comune europeo di 100 miliardi di euro per rafforzare la difesa.





