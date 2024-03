Macron, a giugno scegliere sui fondi alla difesa europea

"A giugno dobbiamo decidere sull'attivazione di strumenti alternativi per trovare risorse per il settore della difesa europeo, ci sono diverse proposte sul tavolo, come gli eurobond, l'uso dei profitti degli asset congelati russi, il coinvolgimento della Bei". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice Ue.

Secondo Macron, al Consiglio Europeo c'è stata "una piccola rivoluzione copernicana", poiché "abbiamo stabilito il principio che l'Europa deve produrre ciò che le serve dal punto di vista dell'industria della difesa, perché compriamo troppo all'estero".



