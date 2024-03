Zelensky all'Ue, 'il modello Putin deve perdere, è opposto a noi'

"Il modello Putin deve perdere in questa guerra contro l'Ucraina. Questa è la guerra della Russia non solo contro l'Ucraina, ma contro tutti noi, anche contro i vostri Paesi, contro l'intera Europa e lo stile di vita europeo. Putin sta cercando di esportare un sistema opposto a quello europeo". Lo ha detto Volodymyr Zelensky in collegamento con vertice Ue.

"Nel suo sistema, gli esseri umani non contano affatto. I diritti umani, la dignità di tutte le comunità nella società, l'uguaglianza dei popoli: tutto questo non esiste nel sistema di Putin. Ha armato il suo sistema. Ha messo tutte le risorse della Russia al suo servizio. E l'ha gettata in guerra. E deve perdere. È una questione di vita o di morte per tutto ciò che è prezioso per noi in Europa. In nessuna parte d'Europa dovrebbero prevalere la violenza e il degrado, come in Russia", ha aggiunto Zelensky.

"L'Ucraina sta rispettando la sua parte di impegni per la trasformazione interna e sappiamo che l'Ue ha un quadro negoziale per l'allargamento pronto per essere esaminato: la sua approvazione potrebbe essere di grande aiuto al nostro popolo e inviare il giusto segnale a tutta l'Europa dopo le elezioni del Parlamento europeo di giugno", ha proseguito il presidente ucraino rivolto ai leader Ue.

"Le munizioni sono una questione vitale - ha aggiunto - Sono grato per la creazione del Fondo di assistenza all'Ucraina, che ammonta a 5 miliardi di euro, e per il sostegno all'iniziativa della Repubblica Ceca di acquistare munizioni per i nostri soldati. Tutto questo ci aiuterà. Grazie. Purtroppo l'uso dell'artiglieria in prima linea da parte dei nostri soldati è umiliante per l'Europa, nel senso che l'Europa può fornire di più. Ed è fondamentale dimostrarlo ora".

