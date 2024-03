Usa, dalla Corea Nord 10.000 container di munizioni a Mosca

La Corea del Nord ha inviato alla Russia almeno 10.000 container di munizioni: lo ha detto a Voice of America l'alta funzionaria Usa responsabile delle questioni legate a Pyongyang, Jung Pak.

"Sappiamo che almeno 10.000 container (di munizioni) sono stati inviati dalla Dprk (la Repubblica Democratica Popolare di Corea, ndr) alla Russia", ha affermato Pak. "La Dprk non sta facendo questo gratuitamente. Quasi certamente ci sono cose che la Dprk vuole in cambio e noi siamo preoccupati su cosa potrebbe essere inviato dall'altra parte", ha aggiunto.



