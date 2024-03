Omaggio nazionale in Francia a Philippe de Gaulle

Omaggio nazionale in Francia all'ammiraglio Philippe de Gaulle, resistente durante la Seconda Guerra Mondiale nonché figlio del generale Charles de Gaulle, morto la settimana scorsa all'età di 102 anni.

Nel corso di una cerimonia nel complesso monumentale degli Invalides, nel cuore di Parigi, il presidente Emmanuel Macron ha reso omaggio "al marinaio, al resistente, al rappresentante della Repubblica" che "ha lasciato la sua traccia" sulla scia del padre, Charles de Gaulle. "Conoscere tutti i mari del mondo e scegliere la Senna come ultima riva", ha rimarcato il capo dello Stato, tracciando il percorso di Philippe de Gaulle, nato il 28 dicembre 1921 e morto una settimana fa. Come Charles de Gaulle, ha sottolineato Macron, anche "Philippe de Gaulle aveva una certezza: avrebbe servito la nazione in mare, come il padre fece in terra. Il 18 giugno 1940 non ascoltò l'appello del generale de Gaulle (ad unirsi per liberare la Francia dal nazismo, ndr). Infatti era già a bordo del cargo che lo portava verso l'Inghilterra, verso suo padre e verso la resistenza".

Macron ha anche evidenziato la difficoltà di essere il figlio di una personalità così importante come de Gaulle. "Com'è difficile essere de Gaulle dopo de Gaulle, averne l'aspetto, la voce, i gesti e non essere lui", ha osservato il presidente, evocando il lavoro di "memorialista" del gollismo.

Un lavoro che oggi spetta ai figli e ai nipoti, ha dichiarato ha dichiarato da parte sua Yves de Gaulle, uno dei figli dell'ammiraglio presente alla cerimonia parigina. La sua morte, ha continuato, "non è qualcosa di triste ma un invito a proseguire, a continuare a battersi affinché viva la Francia".





