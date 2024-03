Mosca: 'Uccisi quest'anno 71.000 soldati ucraini'

La Russia ostenta fiducia sugli sviluppi della guerra in Ucraina, dopo quasi 25 mesi di conflitto. E' stato il ministro della Difesa Serghei Shoigu, nel corso di una riunione con i generali, a dare conto dei successi dell'Armata: "Oltre 71mila soldati ucraini eliminati quest'anno", con "il nemico costretto ad arretrare continuamente dalle proprie posizioni". Le forze di Kiev, sul campo, rispondono senza risparmiarsi, continuando a colpire oltreconfine, da Kursk a Belgorod, anche contro infrastrutture civili. Raid che Vladimir Putin non sembra disposto a tollerare: "Abbiamo i nostri piani al riguardo e procederemo", ha assicurato il leader del Cremlino, ancora più rafforzato dal plebiscito elettorale. Nell'ennesima giornata di ostilità, russi e ucraini hanno comunicato di aver respinto numerosi attacchi aerei che hanno costretto l'evacuazione dei civili su entrambi i lati della frontiera.

A Kharkiv, nel nord, un raid ha centrato un edificio di otto piani e una fabbrica, uccidendo almeno quattro persone e provocando un incendio su più di 1.000 metri quadrati, hanno riferito le autorità regionali. Sul fronte opposto i droni ucraini hanno preso di mira la base aerea di Engels nella regione di Saratov e un'area industriale a Kursk. A Belgorod sarebbero stati intercettati 13 razzi, ma secondo il governatore ci sono state anche vittime: almeno tre morti e quattro feriti. Sono in arrivo nuove chiusure per scuole e università, oltre ai piani di evacuazione già esistenti e lo stesso Putin ha rassicurato che verrà fatto "tutto il necessario" per proteggere la popolazione.

Del resto, l'iniziativa ucraina in quest'area si è intensificata nelle ultime settimane, nel tentativo di distogliere le forze nemiche dai propri obiettivi primari. L'andamento del conflitto continua ad essere favorevole ai russi, che dopo aver conquistato il mese scorso la piccola città di Avdiivka, nell'Ucraina orientale, stanno premendo per penetrare ancora più in profondità. Ed i soldati uccisi nei primi mesi del 2024, sono le stime delle autorità di Mosca, sarebbero tre volte di più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per Kiev, che sconta l'inferiorità di uomini e mezzi, la speranza è che gli alleati occidentali accelerino nei loro aiuti militari.

Secondo il ministro Mykhailo Fedorov, l'Ucraina sarebbe in grado di produrre 2 milioni di droni all'anno, il doppio rispetto ad oggi, con un sostegno finanziario aggiuntivo da parte degli Stati Uniti, di altri governi occidentali, ma anche di privati. Nel frattempo, da Bruxelles è arrivata la notizia che la Commissione ha erogato i primi 4,5 miliardi di euro dello Strumento per l'Ucraina da 50 miliardi. Per tenere alta l'attenzione dei partner Volodymyr Zelensky continua a tessere la sua tela diplomatica. Il leader ucraino ha ricevuto la ministra della Difesa olandese Kajsa Ollongren, a cui ha mostrato la "devastazione" prodotta dai russi a Dnipro. L'attenzione di Kiev si è rivolta anche ad un altro importante attore mondiale, l'India, che non hai preso una parte netta a favore di uno dei due sfidanti. Il premier Narendra Modi, dopo aver chiamato Putin per congratularsi della rielezione, ha sentito anche Zelensky. Offrendo sostegno, secondo la versione riferita da Kiev, alla "sovranità ucraina".

