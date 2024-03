Navalnaya, 'Putin non è il nostro presidente'

Yulia Navalnaya, la vedova di Alexei Navalny, ha affermato oggi su Instagram che "Putin non è il presidente legittimo" della Russia.

"I risultati delle elezioni non contano - sostiene la moglie dell'ex oppositore numero 1 del regime -. Putin vuole mostrare al mondo che ha un enorme sostegno. Ma voi che siete venuti a mezzogiorno (alla protesta 'Mezzogiorno contro Putin', ndr), siete più convincenti. Abbiamo dimostrato a noi stessi e agli altri che Putin non è il nostro presidente. Non lo eleggiamo e non stiamo zitti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA