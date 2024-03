Macron a Marsiglia, visita a sorpresa per azione antidroga

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è arrivato stamane a sorpresa a Marsiglia (sud della Francia) per annunciare il lancio di un'"operazione senza precedenti" destinata a "sferrare un colpo finale ai traffici di droga" che imperversano nella seconda città del paese.

"A Marsiglia e in altre città della Francia - ha dichiarato su X il capo dello stato subito dopo il suo inatteso arrivo - scatta un'operazione senza precedenti che abbiamo lanciato per sferrare un colpo finale ai traffici di doga, assicurare l'ordine repubblicano, fare 'piazza pulita'".

Al fianco di Macron a Marsiglia, ci sono il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, quello della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, e la segretaria di stato alle aree urbane, Sabrina Agresti-Roubache. L'operazione, battezzata "Piazza Pulita XXL", mobiliterà ingenti forze di polizia per diverse settimane. Già alcune operazioni hanno inferto negli ultimi giorni pesanti colpi alle due principali gang che si spartiscono il narcotraffico in citta, "DZ Mafia" e "Yoda". Tredici giovani ritenuti appartenenti alla DZ Mafia sono stati fermati una settimana fa a Marsiglia, Rennes e nella zona delle Alpi-Alta Provenza, dieci sono stati denunciati e sono sotto inchiesta della procura. In Marocco è stato arrestato "Il gatto", soprannome di Félix Bingui, 33 anni, presunto boss del clan Yoda. La guerra fra i due clan ha insanguinato Marsiglia con un record di 49 persone uccise nel 2023.

Ieri, ultima operazione in ordine di tempo nel quartiere della Castellane, uno dei più noti di Marsiglia, con diversi punti di spaccio di droga.



