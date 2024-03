Tajani, 'Salvini sulla Russia? Voto segnato dalla violenza'

"Sono il ministro degli Esteri e ho espresso la mia posizione" sul voto in Russia "ieri sera". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani interpellato dai cronisti sulle parole di Matteo Salvini sulle elezioni russe. "Non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto ho detto", ha aggiunto Tajani ricordando che "le elezioni sono state caratterizzate da pressioni forti e anche violente.

Navalny è stato escluso da queste elezioni con un omicidio, abbiamo visto le immagini dei soldati nelle urne, non mi sembra che sia un'elezione che rispetta i criteri che rispettiamo noi".





